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وصول طائرات "كانداير" الاوروبية العملاقة للمساعدة في إخماد حرائق الغابات

وصلت إلى مطار "هواري بو مدين الدولي"، امس الخميس، الطائرتين المخصصتين لإطفاء الحرائق "كانداير" بعد عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجارهما.
رمز الخبر: ۵۵۵۳۱
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان في استقبال الطاقم الأوروبي الذي قاد الطائرتين إلى الجزائر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام.

وكانت الحكومة الجزائرية قد كشفت قبل يومين عن توصل الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وستساهم الطائرتان اللتان تصل سعة كل واحدة منهما إلى 6 آلاف لتر، في إخماد حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات جزائرية منذ الاثنين الماضي، وذلك انطلاقا من ولاية بجاية والمناطق المجاورة لها، حسب ما اعلن المدير الفرعي للإحصائيات والاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أعلن من ولاية تيزي وزو امس، أن الحرائق التي اندلعت "في وقت واحد في مناطق مختارة بعناية"، هي فعل إجرامي على غرار ما عرفته مؤخرا ولاية خنشلة.

وقال بن عبد الرحمن إن "الدولة لديها إمكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي".

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