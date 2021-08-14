أطنان من الأسلاك الشائكة كمساعدات إنسانية من أوكرانيا لحماية الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية الخميس تقديم أكثر من 38 طنا من الأسلاك الشائكة كمساعدة إلى ليتوانيا التي تقول إنها "تكافح لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين" إلى أراضيها من بيلاروس المجاورة.

موقع تابناك الإخباري_ وبدأ الجيش الليتواني في تموز/ يوليو بتسييج حدوده مع بيلاروس لمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من العبور، ومعظمهم من منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتهم ليتوانيا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بـ"تعمد السماح للمهاجرين بالعبور من بلاده انتقاما لفرض عقوبات أوروبية على نظامه".

وقالت خدمة الطوارىء الأوكرانية في بيان "أرسلت أوكرانيا مساعدات إنسانية إلى جمهورية ليتوانيا تتعلق باحتياجاتها الأمنية".

ونشرت الخدمة صور لفائف أسلاك شائكة يتم تحميلها على شاحنات، قائلة إنها الشحنة الاولى من الأسلاك ومن المتوقع إرسال المزيد في أيلول/ سبتمبر.

والأسبوع الماضي وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما ينص على تقديم أسلاك شائكة إلى ليتوانيا لتعزيز أمن حدودها مع بيلاروس.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا الشهر الماضي إن هذه المساعدة التي تقدمها كييف ضرورية لأن ليتوانيا "تواجه أزمة هجرة غير مسبوقة" وليس لديها ما يكفي من الأسلاك.

وأعلن حرس الحدود الليتواني الأسبوع الماضي أنه بدأ بصد المهاجرين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني من بيلاروس.