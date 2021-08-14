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سعيد: ستأتي غسالة النّوادر السياسية وستُطهّر كل الذين عبثوا بالتونسيين

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس، على إجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث. وقال موجهًا كلامه للحاضرين "نلتقي اليوم لمواجهة الكورث التي بعضها طبيعي مثل الحرائق والمياه والجوائح وبعضها الاخر مُفتعل ويرتقي لمرتبة الجريمة".
رمز الخبر: ۵۵۵۲۴
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أثناء اجتماع للجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بقصر قرطاج، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد أولئك "الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة"، مشيرًا إلى أن بعض الكوارث مفتعلة.

ولفت سعيد خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس وحضره المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا الغرسلاوي، إلى وجود من يعمل الآن على قطع مياه الشرب في بعض المناطق، مشيرا إلى أن بعض الكوارث مفتعلة بل ترتقي إلى مرتبة الجريمة.

وقال في هذا السياق: "ستأتي غسالة النوادر السياسية ليس في مسالك المياه ولكن عن طريق القانون بالرغم من أن البعض مكانه قنوات تصريف المياه وستطهر الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة وذلك عن طريق القانون والقنوات القانونية".

وأضاف سعيد "’البعض يريد إحراق الغابات والحقول وسوف تتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والامنية، لأنهم يريدون التنكيل بالشعب وليعلموا مرة أخرى أنهم سيحترقُون بألسنة النار التي يُشعلونها".

وأكد الرئيس التونسي أنه سيعمل بدون هوادة على أن يعود الماء لكل التونسيين، مضيفا قوله إن من أراد أن يشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه.

وأعطى التعليمات "بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها".

وأقر سعيد بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران التي علقت به على مر العقود.

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