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اللجنة العسكرية المشتركة بالجيش الوطني الليبي تتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية في أوباري

قامت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، بجولة تفقدية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمدينة أوباري.
رمز الخبر: ۵۵۵۲۲
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وصلت اللجنة العسكرية المشتركة بالجيش الوطني الليبي، برئاسة رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، وعدد من القيادات العسكرية لمدينة أوباري، امس الخميس، وذلك لزيارة وتفقد المعسكرات والثكنات العسكرية بالمدينة والاطلاع على سير عملها وتوفير ما يلزمها من احتياجات، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الوحدات العسكرية.

وكان في استقبال اللجنة العسكرية المشتركة عدد من شيوخ وأعيان مدينة أوباري، أثناء الجولة الميدانية التي تأتي في إطار الجولات التفقدية بمناطق الجنوب الليبي.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنت مؤخراً بدء اللجنة العسكرية المشتركة بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي برئاسة الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق الجنوب.

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