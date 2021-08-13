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محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات

نفّذ محتجون من التيار الوطني الحر وقفة احتجاجية أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات.
رمز الخبر: ۵۵۵۱۰
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وقد حصل تدافع بينهم وبين عناصر قوى الأمن.

وأصدر مصرف لبنان مساء الأربعاء بيانًا أعلن من خلاله أن المحروقات ستسحب تبعًا لأسعار السوق بدءًا من اليوم الخميس، وسط مخاوف من غليان شعبي في الشارع خلال الأيام المقبلة.

وقد أحدث قرار سلامة بلبلة في قطاع المحروقات، حيث لم تعرف الشركات والمحطات السعر الذي يجب ان يتم التداول به، كما لم تقوم المنشآت النفطية بتسليم الكميات اللازمة جراء هذا القرار.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، وقرر حاكم المصرف رياض سلامة يوم أمس رفع الدعم عن الوقود، ما سيعني تضاعف سعر صفيحة البنزين أكثر من 15 مرة عن مستوياتها قبل الازمة.

وتراجعت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدّى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

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محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
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