الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الاثنين في مناطق عدة في الجزائر الى 69 هم 28 عسكريا و41 مدنيا، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة ظهيرة أمس الأربعاء في بجاية.

موقع تابناك الإخبارية_يأني هذا في وقت تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش أن "اربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية". واوضح لطرش ان "هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الاثنين" وهم "رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما".

وكان لطرش نبه في وقت سابق الى أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل. وقال "كانت الأمور تحت السيطرة، لكن مع اندلاع تسعة حرائق كبيرة صباح الأربعاء، تشتتت قواتنا"، مشيرا إلى اتلاف 400 هكتار من الغطاء النباتي.

وكانت آخر حصيلة اعلنها التلفزيون الحكومي أشارت إلى"ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو". وأوضح أن "12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون "حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس". ونص بيان الرئاسة على "تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية".