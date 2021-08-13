البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أهمية الروابط الثنائية بين تركيا والسودان، وقال: "من واجبنا الحفاظ على هذه الرابط بين بلدينا وشعبينا".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انقرة اليوم الخميس: "تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم ووجدنا معاني الأصالة في هذه الدولة.. قدمت تركيا لنا دعما في كافة المجالات، ودعمت التعليم في البلاد وساندتنا في مواجهة جائحة كورونا".

وتابع: "السودان يمر بمرحلة انتقالية قادها الشباب السوداني للحرية.. ننظر إلى النموذج التركي وهي تجارب قيمة نرجو أن ينعم بها كل السودانيين".

وختم: "هذه الزيارة لتعزيز أواصر التعاون الأخوي بين البلدين.. سنصمم على تنفيذها على أرض الواقع لخدمة الدولتين والشعبين الشقيقين".

ووجه البرهان الدعوة إلى الرئيس التركي لزيارة الخرطوم في القريب العاجل.

وشهد الحفل توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين.