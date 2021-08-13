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الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل

قال مصدر حكومي أفغاني، إن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقًا لتقاسم السلطة مقابل وقف اطلاق النار في البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۵۰۵
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف المصدر: "نعم، قدمت الحكومة عرضا عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

وانتهت اليوم الخميس، المحادثات التي انطلقت بين الحكومة وحركة طالبان منذ أشهر في العاصمة القطرية الدوحة، لكن مصادر مطّلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

من جانبهم، قال محللون أفغان إن الحل الوحيد للوضع في افغانستان هو الحوار بين من يملكون زمام الأمور من الطرفين، مؤكدين أن الحل يأتي عن طريق الحوار لا عن طريق الحرب.

كما دعا وزير الاقتصاد الأفغاني السابق، عبد الستار مراد، الجانبين إلى الموافقة على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة ووضع حد لبؤس الشعب.

يأتي هذا العرض بعد تقدم طالبان على الأرض وسيطرتها على 11 ولاية حتى الآن ، بالاضافة الى أكثر من 100 مدينة أخرى.

وعلى الصعيد الدولي جددت تركيا عرضها بالحفاظ على أمن مطار كابل الدولي وسط العاصمة، وقالت اننا مستعدون للدخول كوسيط بين الفرقاء ومفاوضة طالبان لبسط السلام في أفغانستان.

العرض التركي أتى خلال لقاء متلفز للرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال فيه اننا مطلعون على الأوضاع الخطيرة في الداخل الأفغاني ونحن على استعداد بالدخول في حوار مباشر مع طالبان لأحلال السلام في أفغانستان.

         

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