النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف "سد النهضة".
رمز الخبر: ۵۵۵۰۴
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في انقرة اليوم الخميس: "تناولنا أنا وضيفي البرهان القضايا الإقليمية والثنائية، ونعبر عن أهمية للعلاقات مع ما يسمى بلدان القرن الإفريقي، كما نعبر عن قلقنا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف الرئيس التركي في تعليقه على العلاقات بين السودان واثيوبيا: "نشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وتابع: "بحثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات على مختلف الأصعدة، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، كما سنواصل دعمنا للسودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد".

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات
وقفات قبلية مسلحة تنديدًا برفع التعرفة الجمركية والإساءة الى اليمنيات
البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات
بطولة فردية لكرة تنس الطاولة لذوي الإعاقة في غزة
الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل
أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا
الوزير حب الله بعد اجتماع الوزاري الطارئ: لاستمرار الدعم ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ
بالفيديو:حريق كبير في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان
تأجيل جلسة في مجلس النواب للنظر في قضية المرفأ بسبب عدم اكتمال النصاب
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
عون طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه والأخير يصر على رفع الدعم
اعتصام لعدد من المسجلين على قوائم توظيف المعلمين لعام 2020 في الاونروا
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
افغانستان..إغلاق 60 مؤسسة إعلامية بسبب الحرب المستمرة في البلاد
السيد نصرالله: المعركة الاعلامية اليوم مسؤولية الجميع
حريق في منطقة جبل علي هو الثاني خلال خمسة أسابيع
خريطة تظهر الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان حتى الآن
المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات
شويغو: من المهم أن يكون حلفاؤنا مستعدين لصد أي تسلل للإرهابيين من أفغانستان
وزارة حقوق الإنسان تطالب المنظمات المحلية بنقل مظلومية الشعب اليمني
مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 5 سنوات على إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي
فعاليات ثقافية عديدة في صنعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة
مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز شمال البلاد
ألمانيا لن تطرد الأفغان بسبب الحرب في بلادهم
لبنان ..قفزة جديدة لإصابات كورونا مع دخول البلاد المستوى الرابع من التفشي المجتمعي
لقاء موسع للسلطة المحلية لاتخاذ تدابير وقائية في إطار الحصار الاقتصادي على البلاد
الخرطوم تقرر تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي العلاقات الثنائية بين البلدين
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل