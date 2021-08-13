أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف "سد النهضة".

موقع تابناك الإخباري_وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في انقرة اليوم الخميس: "تناولنا أنا وضيفي البرهان القضايا الإقليمية والثنائية، ونعبر عن أهمية للعلاقات مع ما يسمى بلدان القرن الإفريقي، كما نعبر عن قلقنا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف الرئيس التركي في تعليقه على العلاقات بين السودان واثيوبيا: "نشدد على ضرورة الحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وتابع: "بحثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات على مختلف الأصعدة، ومنها الطاقة والصرافة والصناعات، كما سنواصل دعمنا للسودان في إعادة إعمار البنى التحتية للبلاد".

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات تهم البلدين والشعبين.