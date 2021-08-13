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اعتصام لعدد من المسجلين على قوائم توظيف المعلمين لعام 2020 في الاونروا

اعتصم عدد من المسجلين على قوائم توظيف المعلمين لعام 2020 في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، أمام مقر الوكالة الرئيسي غربي مدينة غزة.
رمز الخبر: ۵۵۴۹۸
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وطالب المعتصمون بضرورة تثبيت قائمة التوظيف 2020، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

واحتشد المعلمون أمام مقر "أونروا" الرئيس حاملين لافتات تدعو لتفعيل عقودهم مثل بقية زملائهم، وأخرى ترفض تصنيف تخصصاتهم أنها غير أساسية.

وجمّدت "أونروا" عقود 250 معلّماً لديها يدرسون تخصصات "المواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية"، بحجّة أنّها "غير أساسية".

من جانبه، قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين، محمود خلف، إنّ توقيف عقود المعلمين هو تمادٍ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين؛ بعد أن أضحت سياسة تقليص الخدمات هي عنوان المرحلة لوكالة الغوث.

ودعا إلى الإسراع في تثبيت جميع معلمي الشواغر دون استثناء، وبعقود ثابتة.

فيما طالبت المدرسة إيمان أبو ظبيط، بتثبيت شواغر عام 2020 خصوصًا بعد عودة الدعم الأمريكي لوكالة الأونروا، الذي كان العائق أمام تثبيت معلمي الشواغر.

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