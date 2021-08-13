الكاظمي يتفقّد مشروع طريق دورة-يوسفية ويؤكد توفير جميع احتياجاته

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاربعاء، ان مشروع طريق المرور السريع دورة-يوسفية يشكّل بداية لتصحيح الكثير من المشاريع، فيما اشار الى ان جميع احتياجات المشروع سيتم توفيرها.

موقع تابناك الإخباري_وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان،تلقتة "تابناك، ان "الكاظمي تفقد، مشروع طريق المرور السريع دورة-يوسفية، وتجوّل برفقة الملاك الهندسي في المشروع، واطلع على مفاصل العمل به ومراحل الإنجاز".

واضاف ان "الكاظمي عقد اجتماعاً مع الملاك الهندسي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وملاك الشركة المنفّذة للمشروع، حيث قدم شكره للملاكات الفنية والهندسية، وجميع العاملين بالمشروع".

وأكد الكاظمي أن "المشروع يشكّل بداية لتصحيح الكثير من المشاريع التي بقيت حبراً على ورق دون تنفيذ حقيقي لها، لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها الفساد، وسوء الإدارة".

وأوضح أن "هذا المشروع مصمم منذ عقود، وله أهمية كبيرة، ومن الضروري أن يكون أنموذجاً لتصحيح الأوضاع مستقبلاً، فيما يخص تطوير الطرق المهمة في العراق وجميع المشاريع الأخرى"، لافتا الى ان "جميع احتياجات تنفيذ هذا المشروع سيتم توفيرها؛ بهدف إنجازه في الموعد المحدد".

ووجّه الكاظمي "الجهات المختصة بالاهتمام بمداخل بغداد، التي لا تليق حالياً بالعاصمة ومكانتها".

يشار إلى أن طريق المرور السريع دورة-يوسفية، من الطرق المهمة والاستراتيجية، وسيساهم في حلّ أزمة الاختناقات المرورية.