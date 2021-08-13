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السيسي يتفقد التصميمات الهندسية والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي الهندسي الخاص بساحة الشعب والنصب التذكارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رمز الخبر: ۵۵۴۹۰
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام، إن الاجتماع تناول اطلاع السيسي على "مختلف المقترحات المقدمة من كليتي الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة".

وشهد الاجتماع "استعراض الأفكار والمقترحات التي تم دراستها بدقة خلال الفترة الماضية من قبل الأكاديميين المتخصصين في كلٍ من جامعتي عين شمس وحلوان وفق توجيهات الرئيس بأن تمثل ساحة الشعب وحدائق الشعب كافة الأطياف المختلفة للشعب المصري بجميع أعماره وفئاته وثقافاته، ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصري العظيم، ولتتضمن الساحة المحطات المضيئة الأبرز في التاريخ المصري على مر العصور".

كما تم متابعة بعض المشروعات "التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطرق والمحاور الجديدة، بما في ذلك استكمال ما تبقى من أعمال في منطقة شرق القاهرة، إلى جانب تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتداداً إلى محافظة مطروح".

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