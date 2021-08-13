تقديراً لإنجازه الرياضي وفوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو.. الأسد يستقبل معن أسعد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الرباع البطل معن أسعد ومدربه ورئيس الاتحاد السوري لرفع الأثقال، وهنّأهم على هذا الإنجاز، متمنيا لهم النجاح في الاستحقاقات الرياضية القادمة.

موقع تابناك الإخباري_وأشار الرئيس الأسد إلى أنه "وعلى الرغم من عدم تمكن بقية الرياضيين المشاركين ضمن البعثة السورية في أولمبياد طوكيو من إحراز الميداليات إلا أن وصولهم إلى الأولمبياد ومشاركتهم بحد ذاتها كانت مشرفة لهم ولجميع السوريين نظراً لظروف الحرب والحصار وضعف الإمكانيات"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

واوضح الرئيس السوري أن "هذه المشاركة تشكل تجربة غنية لأنها أتاحت لهم الاحتكاك والمنافسة مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم" حسب البيان.

وأكد الرئيس الأسد أن "البطل معن أسعد وأمثاله من الشباب والشابات المفعمين بروح التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات هم أمل سوريا والأساس المتين لبناء مستقبل أفضل للوطن".