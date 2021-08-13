صالح: ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة، فيما شدد على ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي لتخفيف توترات المنطقة.

موقع تابناك الإخباري_وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير"، مبينة أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والإشارة إلى أهمية وعمق العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب قضايا المنطقة".

وأكّد صالح "أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات".

وشدد على "ضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف توتراتها وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية".