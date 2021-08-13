النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

الوفاء للمقاومة: نرفض قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين، مؤكدة رفضها لقرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات.
رمز الخبر: ۵۵۴۸۶
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أكدت كتلة الوفاء للمقاومة تمسكها بالاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها إلى المجلس النيابي ويتضمن أحدها تعديلاً دستوريّاً للمادتين 70 و71 المتعلقتين ‏بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء، كما يتضمن الآخر تعديلاً لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يقترح الثالث رفع ‏الحصانات بشكلٍ كامل.

‏ولفتت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس عقب اجتماعها الدوري، تلاه ​النائب حسن عز الدين، الى أن “الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنّه خارج سياق ‏أي خطة انقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها المجلس النيابي حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل ‏الفقيرة”.

وتابعت الكتلة “إننا ندين كل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى ‏الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي ‏لقمة عيشهم من جهة أخرى”.

وشددت على “وجوب إيلاء تشغيل وتزويد معامل الكهرباء بالمحروقات والتخفيف من غلواء الحاجة إلى المازوت للمولدات أمراً حيوياً ‏ملحّاً يتطلّب سرعةً في تنفيذ الاتفاق مع الجمهوريّة العراقيّة ومباشرة خيارات عمليّة أخرى لإنجاز هذا الأمر”.

من جهة ثانية، دعت الكتلة “جميع المعنيين اللبنانيين إيلاء تشكيل الحكومة الأولويّة الموصوفة، وذلك من أجل وقف التدهور في أوضاع المواد ‏الحيويّة والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد بدءاً من المازوت والبنزين مروراً بالانترنت وصولاً إلى الأدوية والخبز وحليب الأطفال، ‏وتجنباً للأسوأ الذي ينتظر المواطنين إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز ‏والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية”.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات
وقفات قبلية مسلحة تنديدًا برفع التعرفة الجمركية والإساءة الى اليمنيات
البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات
بطولة فردية لكرة تنس الطاولة لذوي الإعاقة في غزة
الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل
أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا
الوزير حب الله بعد اجتماع الوزاري الطارئ: لاستمرار الدعم ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ
بالفيديو:حريق كبير في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان
تأجيل جلسة في مجلس النواب للنظر في قضية المرفأ بسبب عدم اكتمال النصاب
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
عون طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه والأخير يصر على رفع الدعم
اعتصام لعدد من المسجلين على قوائم توظيف المعلمين لعام 2020 في الاونروا
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
افغانستان..إغلاق 60 مؤسسة إعلامية بسبب الحرب المستمرة في البلاد
السيد نصرالله: المعركة الاعلامية اليوم مسؤولية الجميع
حريق في منطقة جبل علي هو الثاني خلال خمسة أسابيع
خريطة تظهر الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان حتى الآن
المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات
شويغو: من المهم أن يكون حلفاؤنا مستعدين لصد أي تسلل للإرهابيين من أفغانستان
وزارة حقوق الإنسان تطالب المنظمات المحلية بنقل مظلومية الشعب اليمني
مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 5 سنوات على إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي
فعاليات ثقافية عديدة في صنعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة
مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز شمال البلاد
ألمانيا لن تطرد الأفغان بسبب الحرب في بلادهم
لبنان ..قفزة جديدة لإصابات كورونا مع دخول البلاد المستوى الرابع من التفشي المجتمعي
لقاء موسع للسلطة المحلية لاتخاذ تدابير وقائية في إطار الحصار الاقتصادي على البلاد
الخرطوم تقرر تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي العلاقات الثنائية بين البلدين
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل