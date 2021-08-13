البرهان يزور تركيا ويلتقي أردوغان

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس، إلى تركيا، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. ووفق بيان مقتضب لمجلس السيادة السوداني، "يزور البرهان تركيا على مدى يومين، بدعوة من الرئيس أردوغان".

موقع تابناك الإخباري_ويرافق البرهان وفد يضم وزراء الدفاع يس إبراهيم، والخارجية مريم المهدي، والمالية جبريل إبراهيم، والزراعة، الطاهر إسماعيل، ومدير المخابرات العامة جمال الدين عبد المجيد، حسب البيان ذاته.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا أواخر عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية. كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون أول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وصناعة الحديد والصلب، والتنقيب، واستكشاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء صوامع للغلال، والخدمات الصحية، وتوليد الكهرباء.