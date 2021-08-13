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طالبان تسيطر على مدينة غزنة أقرب عاصمة ولاية للعاصمة الأفغانية كابول

سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز اليوم الخميس، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي مقاتلي الحركة خلال أسبوع.
رمز الخبر: ۵۵۴۸۲
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري "سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية -- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن". وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وان طالبان "سيطرت على القسم الأكبر منها". كما اعلنت الحركة سيطرتها عليها.

وغزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها مقاتلو طالبان منذ أن شنوا هجومهم في أيار/مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

تقدمت طالبان بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة. وفي أسبوع واحد، سيطرت على 10 من أصل 34 عاصمة ولاية أفغانية، سبع منها في شمال البلاد، وهي منطقة كانت دائمًا تتصدى لهم في الماضي.

ومساء الثلاثاء احتلت مقاتلو طالبان بول الخمري عاصمة ولاية بغلان على بعد 200 كيلومتر شمال كابول. بالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

غزنة التي سقطت لفترة وجيزة في 2018، هي أكبر مكسب لطالبان حتى الآن مع قندوز، المحور الاستراتيجي في شمال شرق البلاد، بين كابول على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب وطاجيكستان.

حتى إذا كانت طالبان موجودة منذ فترة في ورداك ولوغار على بعد عشرات الكيلومترات من كابول، فإن سقوط غزنة إشارة مقلقة للغاية للعاصمة. هذه المدينة هي أيضًا نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابول بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب. ويسمح الاستيلاء عليها للمتمردين بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى الجنوب.

         

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