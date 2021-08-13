النائب علي حسن خليل: أمامنا تحديات اجتماعية ولمواجهة كارتيلات المحروقات والمواد الغذائية

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل "نحن اليوم أمام تحديات اجتماعية، والناس لم تعد تحتمل، بخاصة مع الاجراءات التي تعقد حياتهم"، داعيا الى "مواجهة الكارتيلات في المحروقات والمواد الغذائية وغيرها".

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح من مجلس النواب، راى خليل ان "هذا الموضوع يجب ان يعطى الاولوية". واشار الى ان "بعض الشركات التي يملكها بعض المسؤولين تستهلك الدعم لصالحها".

ودعا الى "ادخال البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، اذ لم يعد مسموحا تضييع الوقت وتصريف اعمال من عدمه".

وقال "اقف لأتحمل المسؤولية مع زملائي امام رهبة انفجار المرفأ، ولاننا نحترم الدستور عبرنا عن التزامنا اياه، وتوصيف المسألة لتصبح جناية، نريد اعطاء الاذن والملاحقة، وقلنا اننا مستعدون للمثول امام المدعي العام"، وأضاف: "كفانا رفع شعارات شعبوية وانتخابية".