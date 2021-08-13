النائب علي حسن خليل: نحن أولياء دم ونريد الحقيقة في فاجعة مرفأ بيروت

قال عضو كتلة التنيمة والتحرير النائب علي حسن خليل "نحن في أزمة اجتماعية ناتجة عن أزمة سياسية، والناس لم تعد تحتمل الضغط الاجتماعي والمالي الذي تعيشه لا سيما مع الاجراءات الجديدة التي تعقّد حياتهم".

موقع تابناك الإخباري_وأكد حسن خليل خلال مؤتمر صحفي من الاونيسكو، اليوم الخميس، أنه "يجب الاسراع فوراً بإدخال البطاقة التمويلية موضع التنفيذ ورفع قيمتها وفق الأسعار الرائجة"، وأضاف: "لم يعد مسموحاً تضييع الوقت".

وتابع: "لنا إخوة سقطوا شهداء في إنفجار المرفأ، ونحن أولياء دم في هذا الملف، ونريد الحقيقة في فاجعة مرفأ بيروت بعيداً عن الشعبوية".

وشدد حسن خليل على أن "يريد الوصول الى الحقيقة بعيداً عن الكيدية والاستنسابية، وقال: "هذه الحقيقة لا يحميها من يدعي الدفاع عن عوائل الشهداء وهو المستفيد الاكبر من تأجيل حقوق هؤلاء بالتأمين وعبر الشعبوية".