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صالح يبحث مع السفير الفرنسي لدى بغداد أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير.
رمز الخبر: ۵۵۴۷۶
تأريخ النشر: 12 August 2021

صالح يبحث مع السفير الفرنسي لدى بغداد أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

موقع تابناك الإخباري_ وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والإشارة إلى أهمية وعمق العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب قضايا المنطقة.

وأكّد الرئيس برهم صالح أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات، وضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف توتراتها وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية.

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