صالح: العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تدعم ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك"، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف، أنه "تم بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وأكّد صالح وفقاً للبيان أن "العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف".