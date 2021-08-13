باسيل يدعو الناس الى عدم السكوت: قرار رفع الدعم ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ان "قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل".

موقع تابناك الإخباري_ واكد ان "قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب"، داعيا الى "وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني".

ورأى "ان هذا القرار لن يوقف التهريب الذي لن يتوقف الا بتشدد الاجهزة الامنية وهناك من يرفع التقارير لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة".

واشار الى ان "هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قريبة جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات".

وسأل: "لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي في حال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة".

ودعا باسيل "الناس الى الاستعداد وعدم السكوت"، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم".