النص الأصلي
صفحه نخست » الثقافة
۶۹مشاهدات
‍ پ

الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم في العاصمة بغداد.
رمز الخبر: ۵۵۴۶۷
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية نوعية قامت بها مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/لواء 55 فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الإرهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ أسلحة يستخدمه الإرهابيون في داعش".

وأضافت، أن "القوة عثرت على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم احياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات
وقفات قبلية مسلحة تنديدًا برفع التعرفة الجمركية والإساءة الى اليمنيات
البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات
بطولة فردية لكرة تنس الطاولة لذوي الإعاقة في غزة
الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل
أردوغان: قلقون من التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا
الوزير حب الله بعد اجتماع الوزاري الطارئ: لاستمرار الدعم ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ
بالفيديو:حريق كبير في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان
تأجيل جلسة في مجلس النواب للنظر في قضية المرفأ بسبب عدم اكتمال النصاب
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
عون طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه والأخير يصر على رفع الدعم
اعتصام لعدد من المسجلين على قوائم توظيف المعلمين لعام 2020 في الاونروا
قافلة لدعم الصمود من أسرة آل عمير بمديرية الصفراء في محافظة صعدة
افغانستان..إغلاق 60 مؤسسة إعلامية بسبب الحرب المستمرة في البلاد
السيد نصرالله: المعركة الاعلامية اليوم مسؤولية الجميع
حريق في منطقة جبل علي هو الثاني خلال خمسة أسابيع
خريطة تظهر الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان حتى الآن
المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات
شويغو: من المهم أن يكون حلفاؤنا مستعدين لصد أي تسلل للإرهابيين من أفغانستان
وزارة حقوق الإنسان تطالب المنظمات المحلية بنقل مظلومية الشعب اليمني
مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 5 سنوات على إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي
فعاليات ثقافية عديدة في صنعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة
مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز شمال البلاد
ألمانيا لن تطرد الأفغان بسبب الحرب في بلادهم
لبنان ..قفزة جديدة لإصابات كورونا مع دخول البلاد المستوى الرابع من التفشي المجتمعي
لقاء موسع للسلطة المحلية لاتخاذ تدابير وقائية في إطار الحصار الاقتصادي على البلاد
الخرطوم تقرر تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي العلاقات الثنائية بين البلدين
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل