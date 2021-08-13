الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم في العاصمة بغداد.

موقع تابناك الإخباري_وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية نوعية قامت بها مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/لواء 55 فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الإرهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ أسلحة يستخدمه الإرهابيون في داعش".

وأضافت، أن "القوة عثرت على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم احياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.