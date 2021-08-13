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الرئيس الايراني:

التعاون بين طهران وانقرة يعود بالكثير من المنافع للامة الاسلامية

وقدم الرئيس التركي الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها الإنسانية لتركيا في اخماد الحرائق الاخيرة فيها.
رمز الخبر: ۵۵۴۶۲
تأريخ النشر: 12 August 2021

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان انقاذ الشعب الفلسطيني من ظلم الصهاينة سيكون على الدوام مدرجا على جدول الاعمال المشترك بين ايران وتركيا، مؤكدا بان التعاون بين البلدين يعود بالكثير من المنافع للامة الاسلامية.

واعتبر آية الله رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه مساء الاربعاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات بين البلدين بانها اكثر من مجرد علاقات جوار، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق بين إيران وتركيا لإرساء دعائم الامن والاستقرار والسلام في المنطقة.

ووصف الرئيس الايراني العلاقات بين إيران وتركيا بالودية والأخوية وقال: إننا نولي أهمية كبيرة للتعاون الثنائي والدولي مع البلد الشقيق والصديق تركيا.

واكد رئيسي على ضرورة الإسراع في عقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين في طهران ، وقال : انني على ثقة بأن التعاون بين إيران وتركيا سيحقق التقدم والازدهار للبلدين ، والأمن والسلام للمنطقة ، والخير والبركة للأمة الإسلامية.

وإشار إلى الطاقات المتنوعة لإيران وتركيا في العالم الإسلامي ، مؤكدا على أن مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد وإنقاذه من قمع الصهاينة لن تكون ابدا خارج جدول أعمالنا المشتركة.

بدوره هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد آية الله الرئيسي على انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقدم تعازيه بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) ، وقال انه لا يشك في ان دورة رئاسية رئيسي ستشهد تعزيز التعاون الثنائي والاقليمي بين البلدين في جميع المجالات.

وقال أردوغان إن مجلس التعاون الأعلى له دور مهم في التعاون بين البلدين ، وأعرب عن أمله بأنه من خلال عقد هذا الاجتماع في طهران في أقرب وقت ممكن ، سيجري بذل الجهود لتطوير التعاون بين البلدين فضلا عن لقاء الرئيس الايراني وعقد جولة من المحادثات معه.

وقدم الرئيس التركي الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها الإنسانية لتركيا في اخماد الحرائق الاخيرة فيها.

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