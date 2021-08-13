ازالة العراقيل السياسية من مسار انضمام ايران الى منظمة شنغهاي

اعلن أمين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني ، عن ازالة العراقيل السياسية من مسار انضمام ايران الى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون مبينا ان هذا الامر سيحسم بعد انجاز مراحله القانونية والفنية.
وكتب الادميرال شمخاني في موقع تويتر يوم الاربعاء : لقد تحدثت، قبل ساعة، مع صديقي وزميلي أمين مجلس الامن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، وقد استعرضنا التطورات في افغانستان وسوريا والخليج الفارسي.
واضاف شمخاني وفقا لارنا: انه لمدعاة للسعادة ان تمت ازالة العراقيل السياسية من مسار عضوية ايران في منظمة شنغهاي، وسيتم حسم هذا الامر بعد انجاز الاجراءات الفنية ذات الصلة.