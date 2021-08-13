ازالة العراقيل السياسية من مسار انضمام ايران الى منظمة شنغهاي

انه لمدعاة للسعادة ان تمت ازالة العراقيل السياسية من مسار عضوية ايران في منظمة شنغهاي، وسيتم حسم هذا الامر بعد انجاز الاجراءات الفنية ذات الصلة.

اعلن أمين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني ، عن ازالة العراقيل السياسية من مسار انضمام ايران الى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون مبينا ان هذا الامر سيحسم بعد انجاز مراحله القانونية والفنية.

وكتب الادميرال شمخاني في موقع تويتر يوم الاربعاء : لقد تحدثت، قبل ساعة، مع صديقي وزميلي أمين مجلس الامن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، وقد استعرضنا التطورات في افغانستان وسوريا والخليج الفارسي.

واضاف شمخاني وفقا لارنا: انه لمدعاة للسعادة ان تمت ازالة العراقيل السياسية من مسار عضوية ايران في منظمة شنغهاي، وسيتم حسم هذا الامر بعد انجاز الاجراءات الفنية ذات الصلة.