الرئيس الإيراني يقدم قائمة الوزراء المقترحين إلى البرلمان + الأسماء

قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، قائمة الوزراء المقترحين الى مجلس الشورى الإسلامي.

قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، قائمة الوزراء المقترحين الى مجلس الشورى الإسلامي.

وأكد المتحدث باسم تكتل قوى الثورة الإسلامية ولي إسماعيلي لمراسلين ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قدم يوم الأربعاء، قائمة الوزراء المقترحين الى مجلس الشورى الإسلامي.

و في ما يلي قائمة الوزراء المقترحين:

وزارة الخارجية: حسين أمير عبد اللهيان

وزارة الدفاع: العميد محمد رضا قرايي آشتياني

وزارة الداخلية: أحمد وحيدي

وزارة الأمن : حجة الإسلام والمسلمين خطيب

وزارة التربية والتعليم: حسين باغلي

وزارة الاقتصاد والمالية: سيد احسان خاندوزى

وزارة الطاقة: علي أكبر محرابيان

وزارة التراث الثقافي: عزة الله ضرغامي

وزارة العمل: حجة عبد الملكي

وزارة العلوم: محمد علي زلفي كل

وزارة الزراعة: سيد جواد ساداتي نجاد

وزارة الصحة: ​​بهرام عين اللهي

وزارة الإرشاد: ​​محمد مهدي إسماعيلي

وزارة الصناعة: سيد رضا فاطمي أمين

وزارة النفط: جواد أوجي

وزارة العدل: أمين حسين رحيمي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: عيسى زارع بور

وزارة الطرق وبناء المدن: رستم قاسمي