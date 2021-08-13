وزيرا خارجية العراق وباكستان يبحثان قضايا مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين

أجرى الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقاء موسعا في وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد مع الوفد الباكستاني المستضيف برئاسة وزير الخارجية مخدوم شاه محمود قريشي.

موقع تابناك الإخباري_وجرى خلال المحادثات بحث عدد من القضايا الإقليمية والعالمية المهمة، بما في ذلك العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال قريشي خلال اللقاء، "لدينا علاقة عميقة تقوم على القيم الدينية والثقافية والثقافية المشتركة، ونتمنى عقد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المشتركة في بغداد قريبا"، معربًا في الوقت نفسه عن نية بلاده توطيد العلاقات مع العراق.

وخلال المحادثات، عقدت مناقشات خاصة بين باكستان والعراق حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والسياحة الدينية والشؤون القنصلية والدفاع والتعليم والموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والخبرة الفنية.

كما أطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره العراقي على الخطوط العريضة لسياسة إدارة الزوار الجديدة طالباً المساعدة لتسهيل الزائرين الباكستانيين للعتبات المقدسة في العراق.

واتفق وزيرا الخارجية على تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان والعراق في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حيث اطلع الوزير قريشه نظيره على عناء الكشميريين الأبرياء في جامو وكشمير التي تحتلها الهند والفظائع التي ارتكبت بحق الكشميريين المضطهدين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة مودي.

كما ناقش وزيرا الخارجية الوضع في أفغانستان، مؤكدان على جهود البلدين من أجل تحقيق السلام في أفغانستان.