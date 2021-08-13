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مصرف لبنان يرفع الدعم عن المحروقات ومخاوف من انفجار شعبي

أصدر مصرف لبنان مساء اليوم الأربعاء بيانا أعلن من خلاله أن المحروقات ستسحب تبعًا لأسعار السوق بدءا من يوم غد الخميس، وسط مخاوف من غليان شعبي في الشارع خلال الايام المقبلة.
رمز الخبر: ۵۵۴۵۶
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في البيان، "اعتباراً من تاريخ 12/8/2021سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق".

وأضاف البيان، " ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات".

هذا وأقدم محتجون على محاولة إشعال صهريج في طرابلس، بعدما تم تفريغ كميات منه على الأرض ما أدّى إلى حريق كبير جدّاً هدّد أحد الابنية السكنية.

وينذر تفاقم الأزمتين الاقتصادية والمعيشية بعودة الاحتجاجات الشعبية، ولكن بوتيرة أعلى بعد المعلومات التي وردت عن رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي.

ومن شأن ارتفاع أسعار المحروقات أن ينعكس ارتفاعا في أسعار سلع وخدمات أساسية، بينها فاتورة مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض نقص إمدادات الدولة، ووسائل النقل، حتى الخبز.

ويعمق ذلك معاناة اللبنانيين الذين بات أكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون تحت وطأة تراجع استثنائي لقدراتهم الشرائية، فيما خسرت الليرة اللبنانية حتى الآن أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار.

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