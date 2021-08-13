أفغانستان..فتح أبواب المساجد لاسقبال اللاجئين الهاربين من الحرب

فتحت الحكومة الأفغانية أبواب المساجد لاسقبال اللاجئين الهاربين من الحرب في مناطق سكنهم، مع تصعيد حركة طالبان هجماتها على المدن الكبرى.

موقع تابناك الإخباري_وقد وصل الالاف المدنيين الى العاصمة الأفغانية كابول خلال العشرة أيام الماضية هاربين من نيران الحرب، حيث اضطروا للنزوح من مناطق الصراع، حيث تدور المعارك بين طالبان والقوات الحكومية الأفغانية.

وتقول مصادر حكومية إن العاصمة كابول استقبلت أكثر من 20 ألف لاجئ أغلبيتهم قادمين من شمال البلاد.

ويفترش اللاجئون الآن الحدائق والمنتزهات العامة دون سقف يستظلون به. وتقول وزارة الدولة لإدارة الكوارث إنها بدأت بمساعدة اللاجئين إلا انها لا تملك القدر الكافي من المساعدات. وطلب النائب الأول لرئيس الجمهورية أمر الله صالح من المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بمساعدة أفغانستان في هذا الخصوص.