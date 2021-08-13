استقبال حافل للأسير حمزة حلايقة بعد 16 عاما من الاعتقال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير القسامي حمزة عبد ربه حلايقة (40 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وحظي الأسير الحلايقة بموكب استقبال حاشد شارك فيه المئات من أبناء مدينة الخليل عوما وبلدة شيوخ على وجه التحديد حيث رفعت الأعلام الفلسطينية على وقع أناشيد المقاومة.

وقبل أشهر من الآن توفي والد الأسير الحلايقة بعد أن انتظر حريته خمسة عشرة عاما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القسامي حلايقة من بلدة شيوخ قضاء الخليل، بتاريخ 12/8/2005 على خلفية عمله المقاوم في صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وتعرض الأسير حلايقة عند اعتقاله لجولات من التحقيق القاسية على يد ضباط مخابرات الاحتلال والمحققين كما وتعرض للعزل والنقل بين العديد من المعتقلات قبل أن يصدر القرار النهائي باعتقاله لمدة 16 عاما.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2021، نحو 4850 أسيرًا، منهم 41 أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 225، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 540.

كما وبلغ عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران 2021، نحو 615 حالة اعتقال، من بينهم 92 طفلًا، و24 من النساء؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 100، من بينهم 65 أمرًا جديدًا، و35 تجديد.