المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات

ناقش مجلس الدفاع الأعلى الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد، على ضوء التقارير الادارية والأمنية لا سيما منها ذات الطابع الحساس، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية الموجودة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.

موقع تابناك الإخباري_ واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.

وابقى المجلس على مقرراته سرية.

وكان حضره الاجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون وغاب عنه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بداعي الحجر الصحي، وحضره عدد من الوزراء، وحاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية، ومدير عام رئاسة الجمهورية، والامين العام للمجلس، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.