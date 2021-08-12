ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة

وصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة، منذ الإثنين، في مناطق عدة في الجزائر إلى 65، من بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

موقع تابناك الإخباري_ وأعلنت الجهات الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية "تيزي أوزو"، مشيرةً إلى أن "12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون "حدادًا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس".

وجاء في بيان للرئاسة، اليوم الأربعاء، "مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية".

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة"، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.