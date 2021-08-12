النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة

وصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المتواصلة، منذ الإثنين، في مناطق عدة في الجزائر إلى 65، من بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.
رمز الخبر: ۵۵۴۳۹
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وأعلنت الجهات الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية "تيزي أوزو"، مشيرةً إلى أن "12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون "حدادًا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس".

وجاء في بيان للرئاسة، اليوم الأربعاء، "مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية".

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة"، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصرالله: المعركة الاعلامية اليوم مسؤولية الجميع
لقاء موسع للسلطة المحلية لاتخاذ تدابير وقائية في إطار الحصار الاقتصادي على البلاد
مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 5 سنوات على إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي
فعاليات ثقافية عديدة في صنعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
حريق في منطقة جبل علي هو الثاني خلال خمسة أسابيع
خريطة تظهر الولايات التي سيطرت عليها حركة طالبان حتى الآن
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي العلاقات الثنائية بين البلدين
شويغو: من المهم أن يكون حلفاؤنا مستعدين لصد أي تسلل للإرهابيين من أفغانستان
وزارة حقوق الإنسان تطالب المنظمات المحلية بنقل مظلومية الشعب اليمني
المجلس الأعلى للدفاع يتخذ قرارات لمعالجة الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمتي الدواء والمحروقات
أشرف غني يعقد اجتماعات أمنية استثنائية خلال زيارته لمزار شريف
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 وجهود إطفاء النيران مستمرة حتى الساعة
الخرطوم تقرر تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية
مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز شمال البلاد
نائب رئيس الوفد الوطني: لا نعول على مبعوث أممي لا يوجد في أجندته شيء جديد
تقرير رصد القنوات العبرية 11-08-2021
سياسيون يمنيون يثنون على تعاطي السيد الحوثي مع ملف السلام في اليمن
قائد في الحرس الثوري: العدو اتجه للحرب النفسية بدل العسكرية في الخليج الفارسي
جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في البحرين.. الأبعاد والعواقب
بالصورة: البحرية الآذربيجانية تشارك في مسابقات دولية عسكرية في ميناء بشمال ايران
الرئيس الايراني يصدر اوامر عاجلة لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا
"لجان المقاومة" الفلسطينية : المساس بمقدساتنا سيشعل ثورة الغضب
ايران ترفض اتهامات أمريكا وبريطانيا الفارغة ضدها
بالصورة: مسؤول بحريني يزور مقر جيش الاحتلال في تل أبيب
العميد فدوي: مخططات الاعداء البغيضة منيت بالفشل دوما
التعاون بين دول المنطقة بعيدا عن التدخل الاجنبي شرط لاستقرار الامن
ورقة سياسية: دور المجتمع المدني في لبنان
برلماني: رد إيران على الكيان الصهيوني سيكون مؤلما للغاية
قائد البحرية الايرانية: مدمرة "دنا" المحلية الصنع جاهزة لاداء المهام
نبأ التوقف الكامل للتجارة مع افغانستان مجرد اشاعة ولا صحة له
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل