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مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز شمال البلاد

قال مسؤول أفغاني إن مئات الجنود التابعين للقوات الأفغانية استسلموا لعناصر من حركة طالبان قرب ولاية قندوز بشمال البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۴۳۷
تأريخ النشر: 12 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وقال عضو مجلس ولاية قندوز، عمر الدين والي: "هذا الصباح استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم".

وباتت حركة طالبان تسيطر على تسع من أصل 34 عاصمة لولايات أفغانية خلال ستة أيام، في ضوء المعارك المحتدمة مع القوات الأفغانية.

وبعد سقوط عاصمتي ولايتي بدخشان وبغلان بشمال شرق البلاد، وولاية فراه في الغرب ارتفع العدد إلى تسع عواصم ولايات.

في حين لم تتعرض كابول لتهديد مباشر في ظل هذا التقدم، إلا أن هجوم طالبان يواصل الضغط على قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل المسلحين بمفردها، الآن إلى حد كبير.

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