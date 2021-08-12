عضو هيئة المفاوضات الأفغانية: سنلتقي بكافة أعضاء الدول الحاضرة كل على حدة

قال عضو هيئة المفاوضات الأفغانية في قطر غلام فاروق مجروح أن الوفد القادم من كابول سيلتقي بكافة أعضاء الدول الحاضرة للمؤتمر المنعقد من أجل السلام في أفغانستان في الدوحة، كل على حدة، وسيطلعهم على وجهة نظر أفغانستان فيما يخص ملف السلام، ويخبرهم بأخر التطورات في البلاد.

موقع تابناك الإخباري_ وإضافة لممثلين للحكومة الافغانية ولحركة طالبان، اجتمع مندوبو كل من إيران وباكستان وأمريكا وروسيا والصين في العاصمة القطرية الدوحة، للمساعدة في تقارب الفرقاء الأفغان فيما بينهم.

وكل هؤلاء طالبو طرفي النزاع بالتسريع في التفاوض لمنع إراقة المزيد من الدماء وتشكيل حكومة واحدة ترضي جميع الأطراف وأتخاذ المسار السياسي لحل هذا الأزمة.

بدوره طلب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله من المجتمع الدولي أن يوجه "رسالة واضحة" لحركة طالبان.

وقال عبدالله عبدالله خلال المؤتمر المنعقد من أجل السلام في أفغانستان في الدوحة "إننا ندعو المجتمع الدولي لأن لا يقف موقف الحيادي في هذه الأزمة التي المت بأفغانستان، وان يكون له رسالة واضحة لطالبان".

وأضاف عبد الله أن مسلحي طالبان انتهكو المعاهدة المتفق عليها بالتسرع باستخدام العنف وشن بالهجوم على المدن الكبيرة.