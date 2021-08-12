قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي تعلن خطتها الأمنية لتأمين زيارة العاشر من محرم

أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اليوم الاربعاء خطة أمنية مخصصة لتأمين زيارة العاشر من محرم.

موقع تابناك الإخباري_ وشرح معاون رئيس أركان الهيئة لشؤون العمليات عدنان إبراهيم (أبو علي البصري) خلال مؤتمر صحفي مشترك تلا اجتماعا امنيا رفيع المستوى في كربلاء، اتخاذ تدابير خاصة لاستقبال زوار الإمام الحسين (ع).

وعقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا امنيا برئاسة إبراهيم وحضور قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني وممثلين عن كافة تشكيلات الهيئة لمناقشة مستجدات الوضع الأمني بالتزامن مع ذكرى زيارة عاشوراء وشهر محرم وتأمين ‏الحماية اللازمة للزائرين.

وجرى خلال الاجتماع بحث التنسيق المشترك لتعزيز الأمن واستنفار كافة الجهود الأمنية والخدمية والعمل ‏ألاستخباري الاستباقي ضد بقايا تنظيم داعش الارهابي في المحافظة وتأمين المواكب الحسينية خلال شهر محرم.