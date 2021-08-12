الجهاد: زيارة الوفد الأمريكي للأقصى تعطي الشرعية للاحتلال بجرائمه ضد شعبنا

اعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي ان "زيارة الوفد الأمريكي للأقصى ولأراضينا المحتلة تعطي الشرعية للاحتلال الصهيوني أن يمارس هذا الاحتلال الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح لموقع تابناك للاخبار، اليوم الاربعاء، أضاف سلمي إن "هذه الزيارة تعطي الغطاء الكامل وهي تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة أننا نتحدث عن مشروع كبير صهيوأمريكي في المنطقة، يهدف إلى السيطرة على المنطقة، وهذه الزيارة تأتي في هذا الإطار".

وتابع "ندعو كل القوى الوطنية والإسلامية للتصدي لهذه المخططات والمشاريع لإسقاطها، وأيضا ندعو السلطة الفلسطينية لرفض جميع الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني الذي يعطي أيضا الشرعية للاحتلال".