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حماس: مستمرون بكافة اشكال النضال حتى نكسر الحصار على غزة

رمز الخبر: ۵۵۴۲۷
تأريخ النشر: 11 August 2021

اعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم ان العدو الإسرائيلي ما زال يعني يحكم الخناق على قطاع غزة.

واضاف برهوم في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم الاربعاء: هو يريد أن يبهت من انتصارات المقاومة الفلسطينية وخاصة في معركة سيف القدس التي مرغت أنف الاحتلال بالتراب وفرضت عليه معادلات جديدة وقاعدة اشتباك جديدة.

واستطرد قائلا: نحن مستمرون بكافة اشكال النضال والكفاح في مسار وطني فلسطيني مقاوم وممتد حتى نكسر هذا الحصار.

واكمل: من حق أبناء الشعب الفلسطيني أن ينتزع هذا الحق وبكل قوة بكافة الأشكال والأدوات لأن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال وعدوان مستمر على شعبنا ومن حقنا أن نقاوم وندافع عن نفسنا حتى نكسر هذا الحصار.

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