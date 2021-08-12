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الكاظمي يطلق حملة لرفع التجاوزات: جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات

اطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.
رمز الخبر: ۵۵۴۲۶
تأريخ النشر: 11 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وأكد الكاظمي، ان جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، فيما شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم الاربعاء، إن " الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء المقدسة، حيث زار، صباح اليوم الأربعاء، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".

ووجّه رئيس الوزراء بمعاقبة افراد الدورية التي كانت مكلفة بحماية مدير البلدية اثناء الواجب. كما ووجه بـ"تسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، والاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، لافتا إلى أن "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

واحضرت القوات الأمنية القاتل إلى مكان الحادث، حيث شدّد الكاظمي "على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مؤكداً أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، بجميع المحافظات".

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