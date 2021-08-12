5 إسرائيليين بين قتيل وجريح جراء انفجار ميناء جبل علي بحسب وثيقة رسمية مسربة

كشفت وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 الشهر الماضي، مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة في الانفجار، وهو ما يناقض إعلان أبوظبي "عدم وقوع وفيات أو إصابات في حريق اندلع بحمولة قابلة للاشتعال".

موقع تابناك الإخباري_ وبينت الوثيقة المصنفة بالهامة جدا وجود فريق إسرائيلي مكون من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في ميناء جبل علي.

وأظهرت أن ما جرى نجم عن انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ.

وتتحدث الوثيقة عن "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

وشعر السكان على بعد 50 كلم بالانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل الشحنات القريبة منه، فيما تم منع وسائل الاعلام من تغطية الأخبار أو تصوير مكان الحادث أو إرسال صور أو إعداد تقارير، دائما بحسب الوثيقة.

وهرع عناصر جهاز الاطفاء إلى موقع الحادث الذي وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس في الثامن من تموز/ يوليو المنصرم في ميناء جبل علي، وقالت السلطات المحلية إن "طاقم السفينة وعددهم 14 خرجوا سالمين".

وذكرت الرواية الرسمية المنشورة أنّ سبب الحادث "قد يكون احتكاكا أو حرارة الطقس المرتفعة".

وصباح الانفجار، قال شهود عيان أن سيارات الشرطة وشاحنات الاطفاء انتشرت بالقرب من حاويات محترقة عند الرصيف حيث تتواجد السفينة.

وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكثر موانئ العالم اشغالا، وهو قادر على التعامل مع حاملات طائرات وكان أكثر موانئ البحرية الأميركية ازدحاماً خارج الولايات المتحدة في عام 2017، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركية.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في البداية في تغريدة على تويتر إنّ "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد الحريق خلف مجموعة من الحاويات.

وشعر سكان في دبي بقوة الانفجار في العديد من مناطق الإمارة، وبينها أحياء تبعد بضعة كيلومترات عن الميناء.



