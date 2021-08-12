وزير خارجية الاحتلال يصل الرباط في أول زيارة رسمية منذ تطبيع العلاقات بين البلدين

وصل وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول صهيوني كبير إلى المغرب منذ تطبيع علاقات بين البلدين أواخر العام الماضي.

موقع تابناك الإخباري_ وقالت لايبد، عبر صفحته على"تويتر": "لقد وصلنا إلى المغرب. فخورون بتمثيل إسرائيل في هذه الزيارة التاريخية".

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن مراسم استقبال لابيد جرت بحضور كبار مسؤولي الخارجية المغربية بينهم نائب الوزير ومدير عام الوزارة.

ومن المقرر أن يجتمع لابيد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، على أن يتم تدشين الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط يوم غد الخميس، ويرافقه وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي مئير كوهين ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية رام بن براك.