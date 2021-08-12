الكاظمي يزور عائلة الشهيد عبير الخفاجي: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة

زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة لمحافظة كربلاء.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ،تلقى "تابناك"نسخة منه ، أن "الكاظمي قدم التعزية لعائلة الشهيد، مؤكداً أن " القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية". وتابع "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".

وأكد أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

وأشار إلى أن " الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".