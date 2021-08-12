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مدير المخابرات الأمريكية يزور كيان الاحتلال لإجراء محادثات تركز على إيران

قال بيان إسرائيلي إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز أجرى محادثات في الكيان الإسرائيلي يوم الأربعاء 11 آب/أغسطس 2021 مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وإن إيران كانت على رأس جدول الأعمال.
رمز الخبر: ۵۵۴۲۱
تأريخ النشر: 11 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ وكانت التوترات الإقليمية تزايدت مؤخرا بذريعة هجوم وقع في 29 تموز/يوليو على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.

ونفت إيران تورطها في الهجوم الذي يشتبه أن طائرة مسيرة نفذته وسقط فيه قتيلان من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقال بيان أصدره مكتب بينيت إنه أجرى مباحثات مع بيرنز في تل أبيب عن "الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه".

وقال البيان في معرض الإعلان عن زيارة بيرنز إنه التقى أمس الثلاثاء بدافيد بَرْنياع الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لبحث برنامج إيران النووي و"تحديات إقليمية أخرى".

ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز الذي أدى اليمين مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في آذار/مارس مع مسؤولين فلسطينيين من بينهم رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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