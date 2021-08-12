شمخاني يؤكد لوزير خارجية العراق أهمية الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ علي شمخاني، تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتعاون المُشترَك بين بغداد وطهران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء،تلقتة "تابناك"، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ علي شمخاني، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتعاون المُشترَك بين بغداد وطهران".

و هنّأ الوزير بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل ناجح في إيران، مُضيفاً؛ إنّ "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبغداد في مستوى جيد، وأننا نتطلّع لتعزيز العلاقات الشاملة مع الحكومة الجديدة في إيران، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة المتوفرة للتعاون بين البلدين".

من جانبه، أكد شمخاني خلال اللقاء، أن "دول المنطقة قادرة على صون الأمن والسلام فيها من دون الحاجة لأي تدخل خارجي."

وأشار شمخاني إلى "أهمية الاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد، التي يمكن أن تكون خطوة كبيرة في زيادة مستوى التعاون الشامل لتحقيق رفاهية شعبي البلدين".