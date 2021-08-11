مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي ويتخذ عددًا من القرارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

موقع تابناك الإخباري_ وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع "داري" السكني، على أن يتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الالكتروني خلال شهر.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء، استضافة نقيب المحامين، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، حيث قدم شرحاً موسعاً عن القانون والملاحظات بشأنه، فضلاً عن المشكلات التي يعاني منها المحامون وأهمية دعمهم.

وقد قرّر المجلس تشكيل لجنة تقدم ملاحظاتها بخصوص القانون، ليتم عرضه للتصويت في الجلسات المقبلة.

وفي سياق الجلسة، تمت استضافة وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض التقرير الوبائي عن جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعويةن للحدّ من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمصابين، وتوفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، وحثّ المواطنين على التطعيم عبر منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد وعموم المحافظات.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات.