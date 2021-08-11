حرائق مهولة تجتاح البلاد .. أكثر من 40 قتيلاً ومئة حريق في 17 ولاية

أكثر من مئة حريق ومن 40 ضحية واحتراق آلاف الدونمات من الغابات والأراضي المزروعة هي الحصيلة الحالية لموجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر.

موقع تابناك الإخباري_ووصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 42 قتيلاً بينهم 17 مدنيًا و25 عسكريًا، فيما كشف المدير العام للغابات علي محمودي عن تسجيل 103 حرائق عبر 17 ولاية من البلاد.

وقال محمودي إن ألسنة اللهب تنتشر في كل من تيزي وزو (22 حريقاً) والطارف (13 حريقاً) وبجاية (13 حريقاً) وجيجل (11 حريقاً) وسكيكدة (8 حرائق) وقالمة (5 حرائق) وعنابة (5 حرائق) وبومرداس (4 حرائق) والبليدة (4 حرائق) والمدية (3) و سوق أهراس (3) و خنشلة وعين الدفلى وأم البواقي وسطيف وتبسة (حريق واحد).

وكانت ولاية تيزي وزو الأكثر تضرراً، حيث شهدت أكبر عدد من الحرائق وسقوط العدد الأكبر من الضحايا، بوفاة 18 عسكرياً خلال مساعدتهم في عمليات الإخماد. وأعلن وزير الداخلية كمال بلجود أن الحرائق التي نشبت في هذه الولاية "ذات مصدر إجرامي" وقال إن "أيادي إجرامية يغذيها الحقد على وطننا و الرغبة في ضرب الجزائر كانت وراء هذه الحرائق التي نشبت في تيزي وزو".