الرئيس غني يزور بلخ في الشمال بعد تدهور الأوضاع في الولاية

وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ولاية بلخ شمالي أفغانستان لتقييم الوضع الأمني والميداني بعد عدة هجمات على مدينة مزار شريف.

موقع تابناك الآخباري_وأكد نائب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، محمد أميري، وصول الرئيس أشرف غني الى مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ.

ومع ارتفاع شدة القتال في ولايات الشمال الأفغاني وسقوط بعضها بيد طالبان، يقوم غني بتقييم الوضع الأمني والعسكري في مزار شريف برفقة عدد من قيادات المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة والقيادات السياسية المحلية، حيث تم البحث في "كيفية التنسيق ورفع تجهيزات القوات الحكومية والقوات الشعبية الموالية للحكومة"، بحسب بيان أميري.

يذكر أنه سقط خلال الأيام القليلة الماضية 9 ولايات بيد مسلحي حركة طالبان، خمسة منها في الشمال.