النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۹مشاهدات
‍ پ

مفوضة حقوق الإنسان تدين الانتهاكات في أفغانستان وتؤيد عودة محادثات السلام في الدوحة

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن "العنف ضد المدنيين في أفغانستان من قبل طالبان قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، كما أيّدت عودة الأطراف إلى محادثات السلام في الدوحة.
رمز الخبر: ۵۵۴۰۹
تأريخ النشر: 11 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ونقلت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، بيان باشيليت الذي حذّر "من العواقب الوخيمة على شعب أفغانستان إذا لم يتم وقف العنف المتصاعد وارتكاب الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".

وقالت: "يأتي ذلك مع استمرار تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وورود تقارير عن انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت باشيليت في بيانها: "نحن نعلم أن حرب المدن تؤدي إلى مقتل العشرات من المدنيين. لقد رأيناها من قبل، مرات عديدة. في أفغانستان، منذ 9 تموز/يوليو، قُتل في أربع مدن وحدها – لشكرغاه، قندهار، هرات وقندوز – ما لا يقل عن 183 مدنيا وأصيب 1,181 بجراح، بمن فيهم أطفال. هذه ليست سوى الخسائر المدنية التي تمكنّا من توثيقها – ستكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير."

وقد أفادت اليونيسف يوم الاثنين بالتصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان، بعد مقتل 27 طفلاً في البلاد خلال الساعات الـ 72 الماضية، وإصابة 136 آخرين بجراح.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إصابة جنديّ صهيوني خلال اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومقاومين في نابلس
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي ويتخذ عددًا من القرارات
حرائق مهولة تجتاح البلاد .. أكثر من 40 قتيلاً ومئة حريق في 17 ولاية
المبعوثة الخاصة لميانمار: القادة العسكريون يحاولون إضفاء الشرعية على سلطتهم
وزير خارجية مالي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بالجزائر
وزير خارجية العراق يسلّم الرئيس الإيراني دعوة موجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الرئيس غني يزور بلخ في الشمال بعد تدهور الأوضاع في الولاية
مفوضة حقوق الإنسان تدين الانتهاكات في أفغانستان وتؤيد عودة محادثات السلام في الدوحة
اغتيال مدير بلدية كربلاء ووزير الداخلية يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة له
الرياض: مساعدة الحكومة اللبنانية تعتمد على إصلاحات ملموسة
ورقة سياسية: دور المجتمع المدني في لبنان
ورقة سياسية: المقاربة الاسرائيلية للوضع الداخلي في لبنان
تأكيد على أهمية صون الحقيقة في الإعلام على هامش احتفال إعلامي لدولة القانون ببغداد
وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج: مجتمع قريش ونظام آل سعود يشتركان في صفات متعددة
جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في البحرين.. الأبعاد والعواقب
خلاصة تحليلات: تآكل الردع الإسرائيلي
بالصورة:تبديل راية مقام السيدة زينب (ع) ايذانا ببدء شهر محرم
الرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي الاسرائيلي: اسرائيل هشة من الداخل والانقسامات الداخلية ستُفاقم الازمة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
الكلمة الكاملة لسماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
لبنان في مواجهة الإرهاب الأمريكي..فشل محاصرة حزب الله
مترجم: انتخاب المبعوث الأممي الرابع للیمن والتحديات المقبلة
أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريًا
الرئيس الايراني يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة للبرلمان مساء اليوم او غدا
نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد
انفوغراف: مواجهة الحصار الاجراءات الفردية
البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء
العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد
وزير الخارجية الياباني سيتوجه إلى طهران لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل