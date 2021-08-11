اغتيال مدير بلدية كربلاء ووزير الداخلية يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة له

لقي مدير بلدية كربلاء المقدسة عبير الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره، خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

موقع تابناك الإخباري_ وأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الحداد 3 أيام على روح شهيد الواجب عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء. وذكر بيان لديوان محافظة كربلاء المقدسة ان "محافظ كربلاء المقدسة يعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب الاستاذ المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة".

وجرى تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء المقدسة مساء اليوم من بوابة المحافظة باتجاه مرقد الامامين الحسين والعباس عليهما السلام. وشارك في التشييع عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والامنية.

هذا ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحجز القوة الامنية التي كانت ترافق المغدور مدير بلدية كربلاء المقدسة عبير سليم الخفاجي. وذكر بيان لوزارة الداخلية ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه الجهات المختصة، بحجز عناصر الشرطة التي كانت ترافق المغفور له مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم، بعد أن تعرض لاطلاق نار أثناء اداءه الواجب، مما ادى الى وفاته في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء المقدسة".

واضاف ان "هذا التوجيه جاء من قبل الوزير لعدم اداءهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث".