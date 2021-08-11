الرياض: مساعدة الحكومة اللبنانية تعتمد على إصلاحات ملموسة

أكدت السعودية "تضامنها مع الشعب اللبناني"، لكنها قالت إن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على "قيامها بإصلاحات جادة وملموسة"، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي.

وأوضح البيان أن المملكة تجدد "التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات"، مضيفاً أن "أي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان".

يذكر أن لبنان يعيش أزمة إقتصادية ، أثرّت بشكل سلبي على المستوى المعيشي لآلاف العائلات من مختلف المناطق اللبنانية، تلاها انتشار جائحة كورونا.

كما يعاني لبنان من شحّ في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

المصدر:وكالات +الميادين نت