النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۹مشاهدات
‍ پ

وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج: مجتمع قريش ونظام آل سعود يشتركان في صفات متعددة

رمز الخبر: ۵۵۴۰۲
تأريخ النشر: 11 August 2021

نظمت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية فعالية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية للعام الهجري 1443هـ ، بالتوازي مع فعاليات مكثفة في عدد من المحافظات.

ودأب اليمنيون على إحياء هذه المناسبة منذ سنوات طويلة، معتبرين أن قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة اللتان تنتميان إلى اليمن كان لهما السبق في مناصرة الرسول محمد (ص) وتأييده حتى تحقق الانتصار لهذا الدين، وأن اليمنيين اليوم يسيرون على الدرب نفسه.

ووضع وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج صالح الخولاني مقارنة "بين المجتمع المكي الذي حارب الرسول الأكرم وحاول قتله، وبين مجتمع قريش اليوم في عهد نظام آل سعود، معتبراً أنهما يشتركان في صفات متعددة ومنها القتل، وإباحة دماء الأبرياء".

وأشار الخولاني في حديثه لموقع تابناك للأخبار إلى أن "مجتمع آل سعود أسوأ من المجتمع القرشي، وأن المحاولات الماكرة لقريش بقتل النبي باءت بالفشل، لافتاً إلى أننا نستفيد من دروس الهجرة في وقتنا الحاضر ونحن نعاني من عدوان غاشم ومن بينها الثقة بالله وبأنه معنا، متطرقاً إلى الصفات العظيم التي وجدت في الأنصار والتي حظيت بشرف مناصرة الرسول وهذه الدعوة الإسلامية".

من جانبه قال الإعلامي ريان العزعزي إن "الهجرة النبوية لما تمثله من ارتباط بالتاريخ لها دروس كثيرة، فالشعب اليمني يعيش في مؤامرة شبيهة بالمؤامرة على الرسول الأكرم، مؤكداً أن الهجرة النبوية تعلمنا كيف يمكن أن نتحرك في سبيل الله وننطلق بالوعي والبصيرة وكيف نكون أمة موحدة ضد أعدائها لتكون كلمة الله هي العليا، وأن نثق بالله، خاصة وأننا نواجه الكثير من التحديات والأخطار، وكيف يمكن أن نتحرك في خدمة الإسلام".

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إصابة جنديّ صهيوني خلال اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومقاومين في نابلس
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي ويتخذ عددًا من القرارات
حرائق مهولة تجتاح البلاد .. أكثر من 40 قتيلاً ومئة حريق في 17 ولاية
المبعوثة الخاصة لميانمار: القادة العسكريون يحاولون إضفاء الشرعية على سلطتهم
وزير خارجية مالي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بالجزائر
وزير خارجية العراق يسلّم الرئيس الإيراني دعوة موجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الرئيس غني يزور بلخ في الشمال بعد تدهور الأوضاع في الولاية
مفوضة حقوق الإنسان تدين الانتهاكات في أفغانستان وتؤيد عودة محادثات السلام في الدوحة
اغتيال مدير بلدية كربلاء ووزير الداخلية يأمر بحجز القوة الأمنية المرافقة له
الرياض: مساعدة الحكومة اللبنانية تعتمد على إصلاحات ملموسة
ورقة سياسية: دور المجتمع المدني في لبنان
ورقة سياسية: المقاربة الاسرائيلية للوضع الداخلي في لبنان
تأكيد على أهمية صون الحقيقة في الإعلام على هامش احتفال إعلامي لدولة القانون ببغداد
وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج: مجتمع قريش ونظام آل سعود يشتركان في صفات متعددة
جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في البحرين.. الأبعاد والعواقب
خلاصة تحليلات: تآكل الردع الإسرائيلي
بالصورة:تبديل راية مقام السيدة زينب (ع) ايذانا ببدء شهر محرم
الرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي الاسرائيلي: اسرائيل هشة من الداخل والانقسامات الداخلية ستُفاقم الازمة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
الكلمة الكاملة لسماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
لبنان في مواجهة الإرهاب الأمريكي..فشل محاصرة حزب الله
مترجم: انتخاب المبعوث الأممي الرابع للیمن والتحديات المقبلة
أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريًا
الرئيس الايراني يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة للبرلمان مساء اليوم او غدا
نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد
انفوغراف: مواجهة الحصار الاجراءات الفردية
البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء
العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد
وزير الخارجية الياباني سيتوجه إلى طهران لتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل